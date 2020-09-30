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Педиатр назвала народные средства, которые не помогут при простуде

сегодня 13:44

Фото pixabay.com

Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ отпугнуть окружающих и не более, а пар от картошки сожжёт горло; врач назвала народные средства, которые не помогут при простуде.

Одним из самых неэффективных, а также опасных методов является ингаляция над кастрюлей с горячей варёной картошкой, которая может привести к ожогу слизистых. По словам члена Союза педиатров России Ирины Добрецовой, это одно из самых бесполезных и даже опасных самолечений простудных заболеваний.

Как считает медик, при простуде многие люди обращаются за помощью к народным средствам. Но некоторые из них абсолютно бесполезны, пишут СМИ.

«Также не стоит парить ноги в горячей воде – это бесполезное средство в борьбе с простудой. Зато ванночки помогут для снятия стресса», — сказала Добрецова.

Не стоит верить, что быстро справиться с ОРВИ помогут лимоны, аскорбинки и другие источники витамина С. Педиатр отметила, что этот витамин не влияет на восприимчивость организма к инфекции. Впрочем, чеснок не менее бесполезен.

«Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса», — добавила доктор.

Напомним, доктор Александр Мясников объяснил, когда нужно вызывать скорую помощь при коронавирусе.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

советы
простуда
педиатр

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