Педиатр назвала народные средства, которые не помогут при простуде

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Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ отпугнуть окружающих и не более, а пар от картошки сожжёт горло; врач назвала народные средства, которые не помогут при простуде.

Одним из самых неэффективных, а также опасных методов является ингаляция над кастрюлей с горячей варёной картошкой, которая может привести к ожогу слизистых. По словам члена Союза педиатров России Ирины Добрецовой, это одно из самых бесполезных и даже опасных самолечений простудных заболеваний.

Как считает медик, при простуде многие люди обращаются за помощью к народным средствам. Но некоторые из них абсолютно бесполезны, пишут СМИ.

«Также не стоит парить ноги в горячей воде – это бесполезное средство в борьбе с простудой. Зато ванночки помогут для снятия стресса», — сказала Добрецова.

Не стоит верить, что быстро справиться с ОРВИ помогут лимоны, аскорбинки и другие источники витамина С. Педиатр отметила, что этот витамин не влияет на восприимчивость организма к инфекции. Впрочем, чеснок не менее бесполезен.

«Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса», — добавила доктор.

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