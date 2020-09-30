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Пенсии в России резко вырастут: Путин дал новое поручение

сегодня 10:51

Фото pixabay.com

Индексация коснётся работающих пенсионеров; Путин поручил восстановить социальную справедливость.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать повышение пенсий для работающих пенсионеров. Об этом глава государства заявил на встрече с лидерами парламентских фракций.

Глава государства заявил, что поручение кабинету министров уже дано. Пенсии будут повышены с точки зрения социальной справедливости.

«Есть ещё над чем работать», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее мы узнали, как в России будут индексировать пенсии до 2023 года.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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пенсии

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