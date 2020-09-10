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Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 11,2 % в январе – сентябре

сегодня 11:11

Фото pixabay.com

В январе – сентябре 2020 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 289,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU); это на 11,2 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения в январе – сентябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 % и составила 146,2 тыс. ДФЭ (перевезено 2,6 млн тонн грузов, +6,7 %), в том числе:

  • химикаты и сода – 37,1 тыс. ДФЭ (+13,1 % к уровню января – сентября 2019 года);
  • лесные грузы – 21,2 тыс. (-7,2 %);
  • чёрные металлы – 11,5 тыс. (-2,8 %);
  • разные продовольственные товары – 15 тыс. (рост в 1,8 раза);
  • строительные грузы – 11,7 тыс. (+10,5 %);
  • нефтепродукты – 6,3 тыс. (+6,1 %);
  • цветные металлы – 4,3 тыс. (+16,2 %);
  • продукты перемола – 5 тыс. (+9,6 %);
  • остальные и сборные – 3,8 тыс. (-7 %);
  • машины, станки и двигатели – 3,1 тыс. (+16,3 %).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Напомним, погрузка чёрных металлов в Новосибирском регионе ЗСЖД в январе – августе увеличилась на 7 %.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

грузоперевозки
ЗСЖД

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