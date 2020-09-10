Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 11,2 % в январе – сентябре
Фото pixabay.com
В январе – сентябре 2020 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 289,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU); это на 11,2 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения в январе – сентябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 % и составила 146,2 тыс. ДФЭ (перевезено 2,6 млн тонн грузов, +6,7 %), в том числе:
ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).
Напомним, погрузка чёрных металлов в Новосибирском регионе ЗСЖД в январе – августе увеличилась на 7 %.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают