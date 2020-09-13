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Плановые операции отложили в кардиодиспансере Новосибирска из-за коронавируса

сегодня 16:20

Фото pixabay.com

Проведение экстренных операций продолжается; пациенты получают нужное лечение во время спадов заболеваемости COVID-19.

В кардиологическом диспансере Новосибирска отложили проведение плановых операций из-за коронавируса. Такое заявление сделал главный кардиолог Новосибирской области Сергей Зенин.

«Мы не будем лечить на одних и тех же площадях людей с ковидом и без него. Те пациенты, которым сделали операцию на сердце в сентябре — восстанавливаются или дома, или в других учреждениях. В настоящее время кардиодиспансер абсолютно пуст и работает как ковид-госпиталь», — заяви Зенин.

В целом в регионе пандемия коронавируса не повлияла на лечение пациентов с заболеваниями сердца. Финансирование медицинских специалистов не урезали. Продолжается проведение экстренных операций пациентам, плановые операции медики проводят, как только наблюдается спад заболеваемости COVID-19.

Напомним, ранее врачи рассказали об опасности энергетиков для сердца.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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