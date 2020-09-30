Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Подозрение на черепно-мозговую травму: трёхлетняя малышка пострадала в ДТП в Новосибирске

сегодня 16:33

Фото Госавтоинспеции по Новосибирску

В Новосибирске произошла авария; в ДТП пострадал ребёнок.

Сегодня, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска в результате столкновения двух автомобилей пострадала маленькая девочка. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

«Около 11:00 в Ленинском районе водитель 1990 года рождения двигался на автомобиле Toyota Chaser по улице Большой со стороны улицы Романтиков в сторону улицы Колыванское шоссе и в пути следования в районе дома 31a/1 улицы 2-ой переулок Экскаваторный совершил наезд на стоящий у пешеходного перехода автомобиля Renault Duster, который пропускал пешеходов», — говорится в сообщении.

Во второй машине сидела девочка 2017 года, которую госпитализировали в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Малышка в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.

Напомним, в Новосибирске ищут водителя, сбежавшего с места ДТП.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

новосибирск
авария, дтп

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79674
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
62702
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31482
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31220
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30799
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28357
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
26528
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске