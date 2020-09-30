Подозрение на черепно-мозговую травму: трёхлетняя малышка пострадала в ДТП в Новосибирске

Фото Госавтоинспеции по Новосибирску

В Новосибирске произошла авария; в ДТП пострадал ребёнок.

Сегодня, 7 октября, в Ленинском районе Новосибирска в результате столкновения двух автомобилей пострадала маленькая девочка. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

«Около 11:00 в Ленинском районе водитель 1990 года рождения двигался на автомобиле Toyota Chaser по улице Большой со стороны улицы Романтиков в сторону улицы Колыванское шоссе и в пути следования в районе дома 31a/1 улицы 2-ой переулок Экскаваторный совершил наезд на стоящий у пешеходного перехода автомобиля Renault Duster, который пропускал пешеходов», — говорится в сообщении.

Во второй машине сидела девочка 2017 года, которую госпитализировали в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Малышка в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.

Напомним, в Новосибирске ищут водителя, сбежавшего с места ДТП.