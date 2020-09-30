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Погода в Новосибирске на 7 октября: ливень и снегопад

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня совсем осенняя погода; с утра начнётся сильный дождь, а во второй половине дня возможен снег.

В среду, 7 октября, в Новосибирске будет дождь со снегом. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, осадки начнутся ранним утром и продолжатся до поздней ночи. После обеда параллельно с дождём начнётся снег. Ожидается до 2,1 мм осадков. Температура воздуха составит не выше +2 градусов. Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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