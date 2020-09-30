Покончивший с собой новосибирец предупреждал друзей о смерти

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В Новосибирске под окнами жилого дома нашли тело мужчины — по предварительно, он мог выпасть с 17 этажа; близкая знакомая погибшего рассказала Сиб.фм, что он испытывал серьёзные жизненные трудности в последнее время.

Житель Новосибирска, тело которого в воскресенье нашли под окнами многоэтажного дома на улице Гребенщикова, был длительное время в депрессии. Об этом Сиб.фм сегодня рассказала близкая знакомая мужчины. По версии Следственного комитета, в тот день, 4 октября, погибший выпивал в компании друзей. Со слов собеседницы Сиб.фм, это могли быть случайные знакомые.

«Когда-то он обратился ко мне за помощью, но видимо было недостаточно этой поддержки, и он пошел искать её к другим людям. Я не исключаю, что это мог быть несчастный случай. У него было много компаний, от мог от нечего делать по выходным отдыхать. Но это были спонтанные знакомства», — рассказывает девушка.

С её слов, погибший был добрым человеком и не мог причинить кому-то зла — она также не верит в криминальную составляющую, которую среди прочих проверяют следователи.

«Он по сути никому ничего плохого не мог сделать, чтобы его сбросили с окна. Был из тех людей, которые последнюю рубашку отдадут близкому человеку», — продолжает собеседница.

Однако, со слов девушки, в жизни её знакомого было немало проблем. Именно они могли привести к трагическому исходу.

«Как начинающий психолог, могу сказать, что он расстроился от реальности. Где-то год назад он рассказывал, что расстался с девушкой, потерял работу, жизнь превратилась чёрную полосу. Я пыталась ему какие-то идеи подкинуть — поначалу это даже давало эффект, но со временем всё возвращалось обратно. Можно было сказать, что всё к этому идёт — были предупреждения о том, что он может покончить с собой. Кому-то из знакомых он как-то раз сказал фразу примерно следующего содержания: "Я не доживу до 35 лет"», — рассказала собеседница Сиб.фм.

В ближайшие дни состоятся похороны погибшего. В причинах продолжает разбираться следствие.