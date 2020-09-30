Полностью оправдан: в Иркутске освободили обвиняемого в убийстве модели Анны Малой

Фото из тг-канала Mash

В Иркутской области завершился громкий судебный процесс по делу о гибели модели Анны Малой; в её смерти обвиняли 26-летнего водителя девушки — Владислава Марусова, но присяжные не согласились с версией следствия.

Суд присяжных в Иркутской области признал невиновным 26-летнего Владислава Марусова, которому вменяли убийство модели Анны Малой. Девушка погибла в сентябре 2018-го года, упав с 15-метрового скалистого берега в Листвянке, при этом следователи полагали, что вниз тело сбросил водитель иркутянки. Об этом сообщает издание irk.ru.

Следствие продолжалось довольно долго. Почти год молодой человек провёл в СИЗО.

" По версии следствия, Марусов привёз Малую в поселок, избил и утопил, а затем перенёс тело к основанию скалистого берега, чтобы инсценировать несчастный случай", — пишет интернет-портал.

По данным тг-канала Mash, погибшая была любовницей олигарха Сергея Чёрного. При этом доказательств, прямо указывающих на вину Марусова в деле не было. Кроме одной свидетельницы, которая завила, что видела, как Анна ссорилась с мужчиной возле того самого утёса.

"После выступления на суде жизнь девушки резко поменялась: у неё появился "Мазерати", и даже ресторан, который Чёрный когда-то подарил Малой, перешёл к ней. По одной из версий, олигарх подставил Марусова, чтобы отомстить за интрижку", — пишет Mash.

Накануне коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт по уголовному делу. 6 октября Марусова освободили из-под стражи в зале Иркутского областного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что дело убившего бывшую жену новосибирца передано в суд.