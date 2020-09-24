Порноместь бразильского актёра: звезда гей-порно опубликовал интимное видео с экс-любовником

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Актёра арестовали и признали виновным; бывший любовник рассказал о последствиях порномести.

Бразильский порноактёр Фабрицио да Силва Клаудино попал в тюрьму за то, что втайне от своего бывшего возлюбленного снял с ним домашнее порно и выложил его на сайте OnlyFans. Позже он заявил о своей невиновности, сообщает Daily Mail.

Звезда гей-порно был выпущен под залог размером в 5 тысяч долларов. После этого он заявил, что планирует обжаловать приговор. Бразилец намерен подать заявление об отказе от признания вины.

Клаудино опубликовал видео и фото со своим бывшим партнёром летом 2019 года. Спустя два месяца его арестовали. Суд посчитал его виновным в 15 случаях непристойного поведения, в том числе в порномести.

На суде его бывший партнёр, с которым они состояли в отношениях в течение пяти месяцев, сказал, что публикация ролика негативно повлияла на его карьеру, психологическое состояние и отношения с другими людьми.

«Моё достоинство продали за 12 долларов и 99 центов», — отмечал экс-возлюбленный порноактёра и утверждал, что никогда не сможет вернуться к прежней жизни.

Напомним, 24 сентября порнографию показали на уличном экране в Новосибирске.