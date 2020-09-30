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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие на детей от 3 до 7 лет: куда обращаться, если не получили деньги в октябре

сегодня 11:55

Фото Pixabay.com

Малоимущим семьям с детьми положена выплата 5,5 тысяч рублей из регионального бюджета; если деньги не пришли на карту в срок – это повод обратиться в профильные ведомства.

Если денег нет или они задерживаются, обращайтесь в органы соцзащиты или подайте досудебную жалобу на портале Госуслуги.

Специально для обжалования действий и решений чиновников на сайте Госуслуг есть онлайн-сервис. Для подачи электронной жалобы нужно иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Сообщить можно как о задержке пособия, так и об отказе в выплатах.

Жалоба через Госуслуги должна быть рассмотрена в течение 15 дней.

Ответ по результатам рассмотрения придёт в личный кабинет пользователя.

Пособие на детей от 3 до 7 лет включительно назначается только семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Сейчас детское пособие для малоимущих семей равно половине регионального прожиточного минимума на несовершеннолетнего ребёнка. В среднем по России это около 5 500 рублей.

Напомним, на некоторые детские пособия в октябре нужно повторно подавать заявление.

Автор:
Олеся Сметанникова

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