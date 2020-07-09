Правительство увеличит в 10 раз штрафы за разведение костров в лесу

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В правительстве РФ одобрили увеличение в 10 раз штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесу; инициатива разработана заксобранием Кемеровской области.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, увеличивающий в 10 раз штрафы для граждан, нарушающих требования пожарной безопасности, в том числе в лесах.

В кабмине поясняют, что законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП) и за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП), "увеличив размер административных штрафов для граждан в десять раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — в два раза". Инициатива разработана заксобранием Кемеровской области.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в проекте отзыва кабмина.

Предполагается, изменения позволят "повысить эффективность превентивной функции законодательства об административных правонарушениях в целях обеспечения неукоснительного соблюдения правил и требований пожарной безопасности и предотвращения возникновения пожаров, в том числе в лесах", информирует ТАСС.

В настоящее время, по действующей редакции КоАП, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Напомним, с начала 2020 года пожарные в Новосибирской области более 2 тысяч раз выезжали по ложным вызовам.