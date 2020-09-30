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Премьера четвёртой «Матрицы» состоится раньше запланированного срока

сегодня 15:13

Кадры из фильма «Матрица»

Новая «Матрица» выйдет годом ранее; «Дюну» и «Бэтмена» зрителям придётся подождать.

Из-за пандемии коронавируса многие отрасли серьёзно пострадали. В их числе оказалась и киноиндустрия — практически все фильмы, выход которых планировался во второй половине этого года, перенесли. Однако новая «Матрица», напротив, выйдет раньше запланированного, передаёт The Verge.

Изначально сообщалось, что продолжение популярной кинофраншизы можно будет посмотреть в кинотеатрах лишь 4 апреля 2022 года, но по неназванным причинам выход фильма перенесли на 2021 год.

В четвёртой части «Матрицы» примут участие Киану Ривз, который возвращается к роли Нео, а Керри-Энн Мосс снова сыграет Тринити — подругу главного героя. Сообщается также, что новая часть фильма продолжит историю оригинальной трилогии.

Остальные проекты Warner Bros. оказались менее удачливыми. Так, «Дюна» выйдет на год позже (1 октября 2021 года вместо 18 декабря 2020), а новый фильм о Бэтмене увидит свет лишь 4 марта 2022 года (ранее выход кинокартины был запланирован на 1 октября 2021 года).

Напомним, вчера стало известно, что премьера девятой части «Форсажа» тоже перенесена из-за пандемии коронавируса.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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