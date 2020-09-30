Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Президент России впервые высказался о словах Байдена, что Трамп – «щенок Путина»

сегодня 15:43

Фото pixabay.com

Президент России впервые высказался о словах Байдена, что Трамп – «щенок Путина»; глава российского государства высмеял новые веяния американской политкультуры.

Владимир Путин прокомментировал недавние слова кандидата в президенты США Джо Байдена, который на предвыборных дебатах с американским лидером Дональдом трампом язвительно заявил, что последнего за его мягкую позицию в отношении российского руководства можно смело назвать «щенком Путина».

По словам российского президента, вышеприведённый эпизод является констатацией факта низкого уровня американской политической культуры.

«Могу сказать, что это говорит о низкой культуре политического истеблишмента США и того, кто это сказал. В любом случае, кто должен быть президентом страны — решать только американскому народу и никому больше», — сказал Путин в интервью в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия».

Ранее в США прошли первые дебаты двух кандидатов на пост президента Соединённых Штатов. На них Джо Байден заявил, что действующий президент страны Дональд Трамп является «щенком Путина», отметив, что под его руководством США стали «слабее, беднее, более разобщёнными и более жестокими».

Мимо Кремля не прошли заявления кандидата на пост президента США Джо Байдена. По словам его официального представителя Дмитрия Пескова, налицо «новые проявления политической культуры» в США.

Напомним, Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент России Владимир Путин отметит свой 68-й день рождения 7 октября.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

политика
Дональд Трамп
Владимир Путин

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79674
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
62702
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31482
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31220
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30799
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28357
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
26528
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске