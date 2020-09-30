Президент России впервые высказался о словах Байдена, что Трамп – «щенок Путина»

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Президент России впервые высказался о словах Байдена, что Трамп – «щенок Путина»; глава российского государства высмеял новые веяния американской политкультуры.

Владимир Путин прокомментировал недавние слова кандидата в президенты США Джо Байдена, который на предвыборных дебатах с американским лидером Дональдом трампом язвительно заявил, что последнего за его мягкую позицию в отношении российского руководства можно смело назвать «щенком Путина».

По словам российского президента, вышеприведённый эпизод является констатацией факта низкого уровня американской политической культуры.

«Могу сказать, что это говорит о низкой культуре политического истеблишмента США и того, кто это сказал. В любом случае, кто должен быть президентом страны — решать только американскому народу и никому больше», — сказал Путин в интервью в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия».

Ранее в США прошли первые дебаты двух кандидатов на пост президента Соединённых Штатов. На них Джо Байден заявил, что действующий президент страны Дональд Трамп является «щенком Путина», отметив, что под его руководством США стали «слабее, беднее, более разобщёнными и более жестокими».

Мимо Кремля не прошли заявления кандидата на пост президента США Джо Байдена. По словам его официального представителя Дмитрия Пескова, налицо «новые проявления политической культуры» в США.

Напомним, Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент России Владимир Путин отметит свой 68-й день рождения 7 октября.