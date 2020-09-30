Продукт для укрепления иммунитета и замедления процесса старения назвали учёные

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Полезный овощ прекрасно подойдёт для диеты; за счёт антиоксидантного состава продукт является эффективной профилактикой онкозаболеваний.

Учёные назвали овощ, который укрепляет иммунную систему и способен замедлить процесс естественного старения, сообщает портал belnovosti.by. Для сохранения молодости и здоровья специалисты рекомендуют употреблять в пищу шпинат.

Согласно научным исследованиям, шпинат входит в топ-5 самых полезных продуктов в мире. В его составе можно обнаружить такие витамины, как А, группы В, С, К, Е, Н, РР, селен, калий, кальций, цинк, фосфор, железо, марганец, бета-каротин и многие другие.

Это и делает шпинат желанным гостем на столе у тех, кто хочет питаться с пользой для здоровья.

Если вы хотите сбросить вес, то листовой овощ может стать для вас отличным другом. В его составе мало калорий, к тому же он способствует быстрому насыщению.

За счёт богатого антиоксидантного состава шпинат считается одним из самых эффективных средств профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, листовой овощ выступает в качестве строительного материала для мышц, поскольку является отличным источником белка.

Шпинат должен быть в обязательном рационе питания пожилых людей, поскольку заметно снижает риски инфаркта и инсульта, а также способствует укреплению костной ткани.

Напомним, вчера диетолог назвала полезные продукты, способствующие долголетию.