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Прокуратура проверит свалку в Дзержинском районе Новосибирска

сегодня 10:16

Фотографии из соцсети «ВКонтакте»

В одном из районов Новосибирска устроили свалку; делом заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура начала проверку после публикаций СМИ об образовании свалки на улице Фрунзе в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

«По сообщениям СМИ, во дворе жилого дома по улице Фрунзе в Дзержинском районе Новосибирска организовали свалку — неизвестные свозят туда строительный мусор. По данным фактам начата прокурорская проверка соблюдения жилищного законодательства и законодательства об охране окружающей среды», — говорится в сообщении.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирска пожаловался на незаконный вывоз мусора на улице Фрунзе. По его словам, продолжается это на протяжении целого года. Фото и видео происходящего горожанин опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

свалки
Прокуратура Новосибирской области
новосибирск

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