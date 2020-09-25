Прощай, диабет: популярная специя очищает кровь от лишнего сахара

Фотографии с сайта pixabay.com

Популярная пряность насыщена антиоксидантами; специя способствует нормализации давления и уровня сахара в крови.

В популярной пряности, которую можно найти во многих магазинах, есть масса антиоксидантов, которые способствуют улучшению состояния организма, сообщает Food.News. Кардамон также поможет очистить кровь от лишнего сахара.

Кардамон изготавливают из семенных коробочек растений семейства имбирных. Он широко используется в скандинавской, ближневосточной, азиатской и индийской кухне.

Медики считают, что кардамон может хорошо контролировать уровень сахара в крови и способствовать снижению риска развития диабета второго типа.

Также он позволяет привести в норму кровяное давление и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Напомним, 25 сентября был назван рецепт напитка, который снижает давление и также способствует нормализации уровня сахара и холестерина в крови.