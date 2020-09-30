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Проверка рек Омской области привела к неутешительным результатам

сегодня 21:35

Фото с сайта pixabay.com

Реки Омской области проверили специалисты Обь-Иртышского гидрометцентра; эксперты выяснили, что в нескольких водоёмах превышены предельно допустимые концентрации.

Данные о сентябрьской проверке водоёмов Омской области опубликовали специалисты Обь-Иртышского гидрометцентра. Результаты оказались неутешительными – в реках обнаружили превышение предельно допустимые концентрации.

Специалисты сообщили, что постоянный мониторинг состояния воды ведётся в 18 пунктах на 12 водоёмах. Среди них: Иртыш, Омь, Артынка, Оша, Шиш, Большой Аев. А также озёра Ик, Тобол-Кушлы, Жарылдыколь.

В ведомстве рассказали, что по 12 веществам обнаружено превышение предельно допустимых концентраций. Случаев высокого загрязнения зафиксировано не было.

Среди веществ, концентрация которых выше приемлемого уровня специалисты называют магний, сульфаты, фосфаты, азот аммонийный, азот нитритный, соединения железа, медь, никель, марганец, фенолы, пестицид ДДТ, а также трудно- и легкоокисляемые органические вещества по химическому и биологическому потреблению кислорода.

В сентябре список загрязнителей пополнился магнием, сульфатами, фосфатами, никелем и пестицидами.

Напомним, 6 октября в правительстве России рассказали, что не готовы назвать причины загрязнения воды на Камчатке.

Автор:
Денис Калин

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