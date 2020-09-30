Путин назвал дату регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса

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Президент заявил, что регистрация вакцины пройдёт через 10 дней; в конце сентября «Вектор» получил патент на вакцину.

Президент России Владимир Путин назвал дату регистрации вакцины от коронавируса, произведённой новосибирским центром вирусологии и иммунологии «Вектор». Заявление прозвучало на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

По словам президента России, вакцина будет зарегистрирована «в середине этого месяца, в середине октября, буквально там через дней десять». Глава государства также отметил, что над созданием вакцины от коронавируса работают специалисты во многих странах и всем им он пожелал «удачи».

«Одни из крупнейших наших учреждений в Петербурге, в Новосибирске тоже работают над этим, и в Москве продолжается работа не только в центре имени Гамалеи», — также добавил Путин.

Напомним, 30 сентября вакцину «Вектора» от коронавируса запатентовали.