Рекорд по количеству заболевших: коронавирус в России на 7 октября

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Исторический рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в мае; 7 октября ожидается резкий рост числа новых случаев COVID-19.

В России 7 октября ожидают резкий рост количества заражённых коронавирусом. Об этом сообщают эксперты-эпидемиологи.

Максимальное количество заболевших коронавирусом в России было зарегистрировано 11 мая. В этот день выявили 11 656 новых случаев COVID-19. Эксперты считают, что вторая волна коронавируса будет более разрушительной и масштабной, чем первая. Дело в том, что на заболеваемость опасной вирусной инфекцией накладывается традиционный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусологи прогнозируют, что Россия выйдет на плато по коронавирусу лишь к весне. Вторая волна уже идёт полным ходом, об этом свидетельствует и рост заболеваемости, и возврат регионами ограничений.

Будет ли сегодня новый рекорд по заболеваемости коронавирусом в России – узнаем из сводки оперативного штаба в 14 часов по новосибирскому времени.



Напомним, ранее Путин назвал дату регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса.