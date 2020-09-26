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Решив продать вещи экс-бойфренда на «Авито», жительница Новосибирска оказалась в «Санта-Барбаре»

вчера 23:05

Фото из открытых источников

Каждый по-своему переносит расставание с бывшей половинкой; сибирячка решила продать вещи бывшего парня в соцсети и оказалась на волне внимания подписчиков.

Жительница Новосибирска Галина выложила на «Авито» несколько вещей и подарков своего экс-бойфренда и уехала отдыхать. Когда она вернулась, под постом было несколько сотен комментариев, развернувшихся в своеобразный сериальный сюжет. Возможно, популярности способствовало ироничное описание лотов, из которых были понятны не только параметры продаваемых вещей, но и черты характера мужчины, с которым девушка рассталась.

В настоящее время девушка продала почти все выставленные на торги вещи, но количество просмотров и комментариев зашкаливает, и она решила перенести аккаунт в Instagram, куда за ней отправились подписчики, прибавилось и новых. Аккаунт назван тоже с иронией: santaavitobarbara.

Напомним, 26 сентября бракоразводный процесс Пелагеи застопорился.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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