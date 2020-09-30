Резкий рост цен, вердикт присяжных в деле об убийстве, иск к главе Хакасии и детская вакцина от коронавируса: главные новости 7 октября – в одном материале

Фотографии с сайта pixabay.com, globallookpress.com, компании «Россети Сибирь», скриншот ролика Первого городского канала, из тг-канала Mash, из открытых источников и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; резкий рост цен, вердикт присяжных в деле об убийстве, иск к главе Хакасии и детская вакцина от коронавируса.

В Иркутской области поставили точку в громком судебном процессе, по факту экологической катастрофы на Камчатке возбуждено уголовное дело, в Горном Алтае открывают зарядную станцию для электромобилей, а в Омске жалуются на отсутствие дорог! Главные события дня – в нашем обзорном материале.

Резкий рост цены на сахар

Стоимость сахара в России в сентябре этого года выросла на 7,8 % по сравнению с показателем за август. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом некоторые овощи, напротив, подешевели с наступлением осени.

Экологическая катастрофа на Камчатке

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.

«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», — заявили в ведомстве.

Коронавирус: вторая волна, детская вакцина, вспышка

О начале второй волны коронавируса в Новосибирской области заявила на сегодняшнем брифинге для СМИ главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

А министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в Новосибирскую область привезли детскую вакцину от коронавируса центра имени Гамалеи. Хальзов подчеркнул, что власти региона пока не ставили прививки от COVID-19, зато чиновники поставили себе уколы от сезонного гриппа.

В Кузбассе выявили очаг коронавируса среди трудовых мигрантов в строительной компании. Смертоносный диагноз подтверждён уже у 21 человека.

Зарядная станция электромобилей в Горном Алтае

«Россети Сибирь» развивает инфраструктуру для электромобилей в регионах присутствия. Так, в Горном Алтае появится бесплатная зарядная станция, которая будет подпитывать электромобили в несколько раз быстрее.

Полностью оправдан

В Иркутской области завершился громкий судебный процесс по делу о гибели модели Анны Малой. В её смерти обвиняли 26-летнего водителя девушки — Владислава Марусова, но присяжные не согласились с версией следствия.

Застревают в грязи

Жители Кировского округа Омска пожаловались на отсутствие дорог в частном секторе. Об этом сообщил Первый городской канал. Из-за отсутствия асфальта на проезжей части постоянно образуется грязь, что затрудняет движение машин, в том числе автомобилей экстренных служб.

Безнадёга: новосибирцы всё чаще сводят счёты с жизнью

Не проходит и недели, чтобы в Новосибирске не обновилась статистика по суицидам. Психолог Наталья Фромм в интервью Сиб.фм рассказала, почему мужчины сводят счёты с жизнью чаще женщин и как распознать готовящегося к уходу человека.

Иск к главе Хакасии

Абаканский городской суд рассмотрит 21 октября иск региональной прокуратуры к главе Хакасии Валентину Коновалову. Прокуратура требует отправить министра природных ресурсов и экологии республики Сергея Арехова в отставку.

Закулисье новосибирского театра

Театральная жизнь Новосибирска вновь активизировалась. В этом сезоне поклонников балета и оперы ждут несколько удивительных премьер в НОВАТе.

Фотокорреспонденту Сиб.фм Густаво Зырянову удалось побывать на финальной репетиции балета «Баядерка» и на ежедневных занятиях артистов. Смотрите наш фоторепортаж из закулисья!