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Россия объявила Тихановскую в федеральный розыск

сегодня 21:13

Фото pixabay.com

Светлану Тихановскую объявили в России в федеральный розыск; лидер белорусской оппозиции разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией.

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в федеральный розыск в России по одной из статей УК РФ. Об этом в среду, 7 октября, соответствующая информация размещена на сайте МВД России.

Отмечается, все данные на объявленного в розыск человека полностью совпадают с данными Светланы Тихановской. При этом статья УК РФ, по которой объявлена в розыск Тихановская, не уточняется.

Как рассказал СМИ источник в правоохранительных органах, Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи между РФ и РБ.

«Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно нему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране», — отметил источник. При этом статья УК РФ, по которой объявлена в розыск Тихановская, не уточняется.

Накануне, 6 октября, Тихановская встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и заявила, что оппозиция ожидает финансовую поддержку, помощь независимым СМИ и гражданским организациям для преодоления политического кризиса в стране.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в Белоруссии.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Россия
розыск
Белоруссия
Светлана Тихановская

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