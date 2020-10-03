Руководство Забайкалья решило на треть урезать норматив жителей на дрова: это будет иметь негативные социальные последствия

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Наступающая зима заставляет сельских жителей озаботиться заготовкой дров; правительство Забайкальского края под предлогом защиты леса хочет урезать норматив.

В северных районах региона жителям станет доступно 42 кубометра дров против прежних 63; на остальных территориях норматив упадёт с 45 кубов до 30. Министерство природных ресурсов Забайкалья объясняет меру необходимостью борьбы с незаконным оборотом древесины.

С резкой критикой инициативы выступил на своей странице в Фейсбук депутат Госдумы от Забайкалья Юрий Волков. Он полагает, что это усилит социально-экономическое напряжение в регионе, где сельчане и так одни из самых бедных в России. Есть обыкновение, когда соседи привозят бесплатно дрова пожилым сельчанам, а избыток продают. Реализация инициативы оставит пенсионеров в зиму без дров. Кроме того, полагает Волков, развернётся охота на так называемых «незаконных предпринимателей», — то есть тех, кто не согласен с новыми квотами. И это на фоне идущих в Китай железнодорожных составов с лесом.

Волков отмечает, что при заготовке селянами дров деловая древесина не страдает и непонятно, с чем, собственно, собираются бороться?

Напомним, 7 октября жителя Кузбасса будут судить за масштабную вырубку леса.