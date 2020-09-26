Сбил на зебре: в Новосибирске ищут сбежавшего с места аварии водителя

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Полицейские в Новосибирске ищут водителя, который сбил пешехода и сбежал с места аварии; пострадавший находится в больнице.

Водитель неустановленного пока автомобиля сбил пешехода в Новосибирске и сбежал. Инцидент произошёл вечером во вторник, 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

ДТП произошло у дома № 60 по улице Полётной. Мужчина переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

«В результате 25-летний пешеход с переломом левой ноги госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители просят всех, кому известно о факте данного ДТП, обратиться по телефону 232-23-51 либо 232-23-21.

Напомним, ранее автоледи в Новосибирске сбила ребёнка на зебре.