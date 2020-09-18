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Шок: мощный взрыв прогремит в Новосибирске

сегодня 11:25

Фото pixabay.com

Взрыв в Новосибирске произойдёт с 13 до 15 часов; население просят не паниковать.

Жителей Новосибирска предупредили о мощном взрыве. Информация опубликована на сайте муниципалитета.

Взрыв произойдёт на территории карьера «Борок» на улице Большевистской. Местные сотрудники будут проводить специальные работы. Взрыв будет плановым, его проводит ООО «Горно-добывающая компания».

Население просят сохранять спокойствие и не паниковать. Если вы заметили, что что-то идёт не так – позвоните по единому номеру телефона 112.

Напомним, ранее была названа предварительная причина взрыва в котельной в Новосибирске.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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