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«Сибирь» – «Салават Юлаев»: дата и время матча, где смотреть

сегодня 15:06

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Хоккейная команда «Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым» завтра, 8 октября; матч начнётся в 21:00 по новосибирскому времени.

«Сибирь» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» завтра, 8 октября, в 21:00 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «ОТС» и «КХЛ HD». Матч пройдёт в Уфе.

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции и имеет 18 очков после 14 матчей.

Тем временем «Сибирь» находится на седьмом месте в конференции «Восток». После 14 матчей в копилке команды 12 очков.

Напомним, «Сибири» предстоит серия из трёх выездных матчей.

Автор:
Денис Калин

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл

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