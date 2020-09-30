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«Сибирь» на выезде: новосибирские хоккеисты отправились в трёхматчевое турне

сегодня 13:35

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» отправляется в турне по трём городам России; новосибирская команда сыграет с двумя лидерами регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» закончила серию домашних матчей и отправляется в турне по трём российским городам. Новосибирцы сыграют в Уфе, Балашихе и Нижнем Новгороде.

Первым соперником сибиряков станет «Салават Юлаев». Игра пройдёт 8 октября, начало в 21:00 (здесь и далее время новосибирское). Команда занимает третье место в таблице Восточной конференции и имеет 18 очков после 14 матчей.

Во второй выездной игре новосибирцы встретятся с грозным «Авангардом». Команды сойдутся 10 октября в 22:00. Омичи лидируют в конференции «Восток» и набрали уже 21 очко.

Третий соперник для «Сибири» проще. «Снеговики» выйдут на лёд против нижегородского «Торпедо» 12 октября в 23:00. Набрав 12 очков в Восточной конференции, команда занимает восьмое место.

«Сибирь» находится на седьмом месте в конференции «Восток». После 14 матчей в копилке команды 12 очков.

Напомним, предыдущему сопернику «Северстали» сибиряки уступили в серии буллитов.

Автор:
Денис Калин

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл

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