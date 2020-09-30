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СК открыл уголовное дело по факту экологической катастрофы на Камчатке

сегодня 17:33

Фото из открытых источников

СК выясняет обстоятельства загрязнения воды на Камчатке; следователи устанавливают виновников катастрофы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная» – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – из-за загрязнения воды изменился её цвет и погибли морские животные. Также два сёрфингиста получили химические ожоги роговицы глаз после пребывания в воде.

«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты. Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов», — говорится в сообщении.

Напомним, Кремль дал неделю на объяснения причин катастрофы на Камчатке.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

уголовное дело
Камчатка

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