Сколько лет Путину

Фото kremlin.ru

7 октября отмечает день рождения президент России; Владимир Путин отпразднует день рождения в кругу семьи.

7 октября день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Главу государства с праздником уже поздравил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Россиян интересует вопрос – сколько лет Путину. 7 октября российский президент празднует 68-й день рождения. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в первой половине дня Путин планирует провести множество телефонных переговоров, а также заняться внутренней повесткой страны. Во второй половине дня Владимир Путин намерен отметить день рождения в узком кругу, среди приглашенных – друзья, дети и внуки.