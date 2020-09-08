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Следите за почерком: его изменение может быть плохим сигналом

сегодня 20:33

Фото pixabay.com

Современный человек не часто пишет от руки, всё больше – печатает на компьютере; по почерку можно узнать о том, в каком состоянии находится человек.

Графологи установили, какую информацию можно получить из стиля письма, наклона и ширины букв, нажима и толщины линий. Об этом рассказала российским СМИ руководитель проекта «Графология для HR» Анна Самойленко.

Например, слабый нажим явно свидетельствует, что человек устал, а едва заметные линии буквально кричат об измотанности, психологической и физической: срочно нужно переключится на другую деятельность и хорошенько отдохнуть. Если проигнорировать этот сигнал, могут начаться проблемы со здоровьем из-за истощённости организма. Необходимо время от времени сравнивать образцы почерка в разные временные промежутки.

Помогает почерк и определить характер. Так, угловатый почерк выдаёт упрямого человека, более мягкие, округлые линии – дипломатичность и умение подстраиваться под ситуацию.

Насколько почерк читаемый покажет открытость или закрытость человека, его коммуникативные способности, желание быть понятым. Аккуратный почерк свойственен мудрому и рассудительному человеку.

Напомним, 8 сентября Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по обращениям жителей к психологам.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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психология

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