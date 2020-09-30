Слухи о передаче гинекологической больницы № 2 под ковидный госпиталь в Новосибирске прокомментировали в минздраве

Фото с сайта гинекологической больницы № 2, пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирске обсуждают возможное перепрофилирование гинекологической больницы № 2 в инфекционный стационар для больных коронавирусом; в региональном минздраве информацию не подтвердили.

Вторую гинекологическую клинику в Новосибирске хотят отдать под ковидный госпиталь. Об этом Сиб.фм сообщил источник в медицинском сообществе региона. По его словам, официальное решение о перепрофилировании пока не принято, но это может произойти в самое ближайшее время.

Как ранее писал Сиб.фм, 7 октября стало известно, что два медучреждения региона снова начнут принимать пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Речь идёт об областном кардиодиспансере и больнице скорой помощи № 2.

Решение принято в связи с увеличением в регионе числа тяжёлых случаев коронавируса и пневмонии.

Что касается гинекологической больницы № 2, то информацию о её передаче под инфекционный стационар в минздраве не подтвердили.

«В настоящее время рассматриваются разные варианты. Однако решения по второй гинекологии не принималось», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на отсутствие официального приказа, медики и пациенты боятся, что больницу всё же могут отдать для размещения пациентов с коронавирусом.

«У нас в городе это единственная больница, где проводят эндоскопические операции в городе — только в прошлом году там прооперировали больше 1200 раз. Под угрозой может оказаться здоровье сотен пациентов», — поделились тревогой медики.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились ещё 82 человека.