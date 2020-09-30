Снова больше 11 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России за сутки

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

За прошедшие сутки в России подтвердили коронавирус у 11 115 человек; более двух сотен граждан скончались в стационарах.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 115 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3019 (27,2%) без клинических проявлений.

Подтверждено 202 летальных случая. Выписано по выздоровлению 6 699 человек.



Распределение по субъектам:



1. Москва 3229

2. Санкт-Петербург 456

3. Московская область 395

4. Ростовская область 255

5. Нижегородская область 227

6. Воронежская область 191

7. Архангельская область 179

8. Свердловская область 179

9. Ханты-Мансийский АО 169

10. Кемеровская область 169

11. Красноярский край 158

12. Ставропольский край 153

13. Ульяновская область 148

14. Ямало-Ненецкий АО 148

15. Волгоградская область 145

16. Саратовская область 142

17. Мурманская область 133

18. Алтайский край 129

19. Иркутская область 124

20. Республика Коми 119

21. Оренбургская область 119

22. Самарская область 119

23. Удмуртская Республика 110

24. Томская область 110

25. Омская область 109

26. Республика Крым 107

27. Тюменская область 105

28. Пензенская область 101

29. Республика Саха (Якутия) 100

30. Орловская область 99

31. Краснодарский край 98

32. Забайкальский край 98

33. Республика Бурятия 95

34. Пермский край 94

35. Ленинградская область 92

36. Челябинская область 92

37. Республика Алтай 88

38. Хабаровский край 87

39. Брянская область 84

40. Республика Дагестан 83

41. Карачаево-Черкесская Республика 82

42. Новосибирская область 82

43. Калужская область 80

44. Кировская область 80

45. Приморский край 80

46. Республика Калмыкия 77

47. Курская область 75

48. Тверская область 71

49. Ивановская область 70

50. Республика Карелия 70

51. Белгородская область 69

52. Ярославская область 65

53. Костромская область 64

54. Калининградская область 64

55. Вологодская область 60

56. Кабардино-Балкарская Республика 60

57. Новгородская область 59

58. Владимирская область 57

59. Рязанская область 55

60. Курганская область 54

61. Тамбовская область 53

62. Астраханская область 53

63. Республика Хакасия 52

64. Сахалинская область 52

65. Республика Ингушетия 51

66. Псковская область 50

67. Липецкая область 48

68. Смоленская область 47

69. Тульская область 47

70. Республика Башкортостан 47

71. Республика Мордовия 47

72. Амурская область 43

73. Республика Адыгея 40

74. Магаданская область 39

75. Республика Северная Осетия 37

76. Чувашская Республика 30

77. Республика Татарстан 28

78. Камчатский край 28

79. Республика Марий Эл 27

80. Еврейская АО 27

81. г. Севастополь 27

82. Республика Тыва 22

83. Чеченская Республика 6

84. Ненецкий автономный округ 1

85. Чукотский АО 1



Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%

2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика 0,3%

3. Республика Татарстан 0,4%



Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 248 619 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период по России умерло 21 865 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 995 275.