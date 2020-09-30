Снова больше 11 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в России за сутки
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
За прошедшие сутки в России подтвердили коронавирус у 11 115 человек; более двух сотен граждан скончались в стационарах.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 115 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3019 (27,2%) без клинических проявлений.
Подтверждено 202 летальных случая. Выписано по выздоровлению 6 699 человек.
Распределение по субъектам:
1. Москва 3229
2. Санкт-Петербург 456
3. Московская область 395
4. Ростовская область 255
5. Нижегородская область 227
6. Воронежская область 191
7. Архангельская область 179
8. Свердловская область 179
9. Ханты-Мансийский АО 169
10. Кемеровская область 169
11. Красноярский край 158
12. Ставропольский край 153
13. Ульяновская область 148
14. Ямало-Ненецкий АО 148
15. Волгоградская область 145
16. Саратовская область 142
17. Мурманская область 133
18. Алтайский край 129
19. Иркутская область 124
20. Республика Коми 119
21. Оренбургская область 119
22. Самарская область 119
23. Удмуртская Республика 110
24. Томская область 110
25. Омская область 109
26. Республика Крым 107
27. Тюменская область 105
28. Пензенская область 101
29. Республика Саха (Якутия) 100
30. Орловская область 99
31. Краснодарский край 98
32. Забайкальский край 98
33. Республика Бурятия 95
34. Пермский край 94
35. Ленинградская область 92
36. Челябинская область 92
37. Республика Алтай 88
38. Хабаровский край 87
39. Брянская область 84
40. Республика Дагестан 83
41. Карачаево-Черкесская Республика 82
42. Новосибирская область 82
43. Калужская область 80
44. Кировская область 80
45. Приморский край 80
46. Республика Калмыкия 77
47. Курская область 75
48. Тверская область 71
49. Ивановская область 70
50. Республика Карелия 70
51. Белгородская область 69
52. Ярославская область 65
53. Костромская область 64
54. Калининградская область 64
55. Вологодская область 60
56. Кабардино-Балкарская Республика 60
57. Новгородская область 59
58. Владимирская область 57
59. Рязанская область 55
60. Курганская область 54
61. Тамбовская область 53
62. Астраханская область 53
63. Республика Хакасия 52
64. Сахалинская область 52
65. Республика Ингушетия 51
66. Псковская область 50
67. Липецкая область 48
68. Смоленская область 47
69. Тульская область 47
70. Республика Башкортостан 47
71. Республика Мордовия 47
72. Амурская область 43
73. Республика Адыгея 40
74. Магаданская область 39
75. Республика Северная Осетия 37
76. Чувашская Республика 30
77. Республика Татарстан 28
78. Камчатский край 28
79. Республика Марий Эл 27
80. Еврейская АО 27
81. г. Севастополь 27
82. Республика Тыва 22
83. Чеченская Республика 6
84. Ненецкий автономный округ 1
85. Чукотский АО 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чеченская Республика 0,2%
2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика 0,3%
3. Республика Татарстан 0,4%
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 248 619 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За весь период по России умерло 21 865 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 995 275.
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