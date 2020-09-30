Спонтанный секс: как правильно вести себя со случайным партнёром

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Даже если вы уверены, что никогда не займётесь сексом со случайным партнёром, помните, что всякое может быть; как при этом избежать неприятностей, рассказали сексологи.

Даже если человек не планирует никогда заниматься сексом со случайным партнёром, всё равно никогда не стоит зарекаться от подобных ситуаций. А потому лучше знать, как грамотно себя вести, чтобы даже такие случайные отношения приносили радость, а не проблемы. Портал Ivona дал несколько советов.

Не стоит относиться к этому как к чему-то безумно важному и ждать продолжения. Нужно стараться не завести такие отношения дальше обычного удовлетворения физических потребностей. Лучше всего заранее не надеяться на продолжение отношений, потому что, скорее всего, этого не будет.

Раз уж такое событие случается в вашей жизни, пусть оно будет действительно приятным. Не стесняйтесь рассказать партнёру о своих предпочтениях. Это могут быть фильмы, музыка, массаж, определённые ухаживания. Пусть эта ночь станет действительно вашей.

Такая встреча — это ещё и способ воплотить свою мечту. Если давно хочется попробовать что-то необычное, сейчас самое время. Расскажите об этом партнёру, выслушайте его предложения. Может, вам удастся познать себя ещё лучше, чем обычно.

А вот лишнего пить не стоит. Это не значит, что нужно заниматься любовью только на трезвую голову. Но это значит, что перебирать с алкоголем точно не надо. Иначе есть риск потом очень сильно пожалеть о сделанном.

И необходимо помнить, что здоровье превыше всего. Если вы решаетесь на случайную связь, желательно воспользоваться презервативом, в этом есть самый здравый смысл.

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