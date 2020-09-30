Сразу у двух членов Совета Федерации выявили коронавирус

Фото pixabay.com

У двух членов Совета Федерации выявлена коронавирусная инфекция; несмотря на то что болезнь протекает бессимптомно, сенаторы ушли на самоизоляцию.

У двух сенаторов Совета Федерации обнаружен коронавирус. Об этом сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, несмотря на то что болезнь протекает бессимптомно, сенаторы ушли на самоизоляцию.

«Тесты двух сенаторов на коронавирус, которые они сдавали перед сегодняшним заседанием, оказались положительными. Это не значит, что они болеют, однако тесты были положительные», — сказал он.

Начиная с марта, все сенаторы сдают тесты на COVID-19 накануне пленарного заседания палаты.

В начале июля представитель Рязанской области в Совете Федерации Игорь Морозов сообщил, что заразился коронавирусом. Также с недугом слёг и член верхней палаты российского парламента Алексей Александров.

Напомним, 6 октября популярный советский и российский актёр Сергей Шакуров был госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция».