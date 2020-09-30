Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

"Срочно приезжай, бабушке плохо": полицейский в Новосибирске "разогнал" пробки для спешившего к родственнице водителя

сегодня 07:18

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирец поблагодарил автоинспектора, который помог ему выбраться из плотной пробки; мужчина спешил домой к потерявшей сознание родственнице.

Руководство полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области объявило благодарность майору полиции Роману Лущенкову, который пришёл на помощь автомобилисту. Правоохранитель сопроводил машину новосибирца Сергея Лисенкова, спешившего к потерявшей сознание бабушке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Инцидент произошёл 18 сентября. Сергея Лисенкова стоял в «пробке» в Кировском районе, когда ему позвонила 10-летняя дочь и сказала, что бабушка потеряла сознание. Девочка была сильно напугана, не знала, что делать, а вызванная "скорая" ещё не прибыла.

"Новосибирец обратился за помощью к дорожным полицейским. Майор полиции Роман Лущенков, не раздумывая, откликнулся на просьбу водителя и, включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, оперативно сопроводил мужчину через плотный поток транспортных средств к родственнице", — рассказали в пресс-службе полиции.

Накануне Сергей Лисенков лично поблагодарил сотрудника ГИБДД за помощь и вручил памятный подарок.

Напомним, каждое утро Новосибирск сковывают огромные пробки.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79005
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
48063
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31327
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31150
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30730
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28123
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
24486
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса