"Срочно приезжай, бабушке плохо": полицейский в Новосибирске "разогнал" пробки для спешившего к родственнице водителя

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирец поблагодарил автоинспектора, который помог ему выбраться из плотной пробки; мужчина спешил домой к потерявшей сознание родственнице.

Руководство полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области объявило благодарность майору полиции Роману Лущенкову, который пришёл на помощь автомобилисту. Правоохранитель сопроводил машину новосибирца Сергея Лисенкова, спешившего к потерявшей сознание бабушке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Инцидент произошёл 18 сентября. Сергея Лисенкова стоял в «пробке» в Кировском районе, когда ему позвонила 10-летняя дочь и сказала, что бабушка потеряла сознание. Девочка была сильно напугана, не знала, что делать, а вызванная "скорая" ещё не прибыла.

"Новосибирец обратился за помощью к дорожным полицейским. Майор полиции Роман Лущенков, не раздумывая, откликнулся на просьбу водителя и, включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, оперативно сопроводил мужчину через плотный поток транспортных средств к родственнице", — рассказали в пресс-службе полиции.

Накануне Сергей Лисенков лично поблагодарил сотрудника ГИБДД за помощь и вручил памятный подарок.

Напомним, каждое утро Новосибирск сковывают огромные пробки.