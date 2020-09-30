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Стало известно, как Владимир Путин отпразднует день рождения

сегодня 12:44

Фото kremlin.ru

День рождения Путина 7 октября; президенту России исполняется 68 лет.

Стало известно, как президент России Владимир Путин отметит день рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в первой половине дня Владимир Путин проведёт более десятка телефонных переговоров. Займётся глава государства и внутренними делами страны. Во второй половине дня Владимир Путин встретится с друзьями и родными.

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполняется 68 лет.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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