Стало известно, как Владимир Путин отпразднует день рождения
Фото kremlin.ru
День рождения Путина 7 октября; президенту России исполняется 68 лет.
Стало известно, как президент России Владимир Путин отметит день рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в первой половине дня Владимир Путин проведёт более десятка телефонных переговоров. Займётся глава государства и внутренними делами страны. Во второй половине дня Владимир Путин встретится с друзьями и родными.
Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполняется 68 лет.
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