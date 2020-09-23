Суд оставил лже-Христа Виссариона под стражей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, pixabay.com

Защита Сергея Торопа, основавшего секту в Красноярском крае, пыталась обжаловать его арест; суд не согласился с их доводами.

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию защиты Сергея Торопа (Виссариона) об изменении меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда от 07 октября 2020 года постановление Центрального районного суда г. Новосибирска от 23 сентября 2020 года, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Торопу С.А, оставлено без изменения», — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, «Церковь последнего завета» была создана Сергеем Торопом в 1991 году. Он назвал себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение — город Солнца. Также члены общины живут во многих населённых пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

21 сентября правоохранительные органы задержали руководителей религиозной общины. Их подозревают в причинении смерти ребёнку, в хранении оружия, незаконной литературы и в создании секты. Дело рассматривается в Новосибирске.

Сам Виссарион и его ближайшие помощники отрицают обвинения в отношении себя.

Напомним, летописец Виссариона пожаловался на жестокость при аресте.