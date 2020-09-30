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Суд рассмотрит иск прокуратуры к главе Хакасии

сегодня 18:13

Фото из открытых источников

Суд 21 октября рассмотрит иск прокуратуры к главе Хакасии; надзорное ведомство требует отправить в отставку главу Минприроды республики Сергея Арехова.

Абаканский городской суд рассмотрит 21 октября иск региональной прокуратуры к главе Хакасии Валентину Коновалову с требованием отправить министра природных ресурсов и экологии республики Сергея Арехова в отставку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Назначили судебное заседание на 21 октября», — сообщил представитель ведомства в интервью ТАСС.

Прокуратура требует отставки Арехова из-за того, что при назначении его кандидатура была не согласована с федеральным Минприроды в части исполнении им полномочий в лесной сфере.

48-летний Арехов возглавил Министерство природных ресурсов в конце 2018 года, до этого он занимал должность замглавы Таштыпского района республики.

Напомним, президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

суд
иск
Хакассия
минприроды

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