Телеврач Елена Малышева предложила лечить коронавирус дома

Фотографии из аккаунта malysheva.live социальной сети Instagram

Малышева рассказала, как лечить коронавирус дома; врач также объяснила, за какими показателями следить людям, заразившимся COVID-19.

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о том, как лечить коронавирус в домашних условиях. В своём аккаунте Instagram она также объяснила, за какими показателями стоит следить людям, заразившимся COVID-19.

По словам Малышевой, поводами для обращения к врачу могут быть одышка, которая мешает говорить, появляется в состоянии покоя или при лёгкой нагрузке, а также температура от 38.3 градусов Цельсия и выше, которая не контролируется препаратами. Кроме того, доктор посоветовала обратиться к врачу, если уровень насыщения крови кислородом составляет менее 94 %.

Малышева порекомендовала пить много воды, принимать парацетамол для снижения температуры и витамин D.

«Низкий уровень витамина D связан с повышенной смертностью от COVID», — объяснила ведущая.

Она отметила, что коронавирус повышает риск тромбоза и порекомендовала тем, кто находится в группе риска, проконсультироваться со специалистом и при необходимости принимать антикоагулянты — препараты, уменьшающие свертываемость крови.

Телеврач подчеркнула, что противовирусные препараты нужно принимать только при назначении врача, и добавила, что антибиотики не лечат COVID-19: их назначают только при бактериальных осложнениях.

Напомним, сегодня кардиологи рассказали об опасности коронавируса для больных-сердечников.