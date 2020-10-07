«Тепло внутри»: новое граффити новосибирских художников украсило ТЭЦ-2

Фото Ольги Алексеевой

Новосибирские художники разрисовали забор ТЭЦ-2 огромным граффити; смысл изображения – тепло, которое сооружение поставляет в дома города.

Огромное граффити появилось на заборе ТЭЦ-2 в Новосибирске. Авторы изображения – знаменитые городские художники. Об этом в соцсетях рассказала пресс-секретарь Сибирской генерирующей компании Ольга Алексеева.

Над граффити работали Марина Ягода и её супруг Иван Ягода.

«Вот такая теплая красотка теперь живёт у нас на территории ТЭЦ-2. Хотя она давно уже жила здесь, но не показывалась нам», – написала Ольга в своём Instagram.

Пресс-секретарь также отметила, что надеется на то, что скоро и новосибирцы смогут полюбоваться граффити.

«Спасибо нашим художникам и ждём в гости наших жителей. Очень надеемся, что в скором времени разрешат возобновить экскурсии на станции и каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с нашей дамой», – добавила Ольга.

Это далеко не первая работа Марины Ягоды и её команды. Летом художники разрисовали два трамвая в яркие цвета, которые символизируют молодость и свершения. Помимо этого, по всему городу десятки интересных работ новосибирских граффитистов.

Напомним, Иван Ягода запустил сбор денег на то, чтобы расписать городской трамвай символикой ХК «Сибирь».