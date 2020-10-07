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«Тепло внутри»: новое граффити новосибирских художников украсило ТЭЦ-2

сегодня 19:26

Фото Ольги Алексеевой

Новосибирские художники разрисовали забор ТЭЦ-2 огромным граффити; смысл изображения – тепло, которое сооружение поставляет в дома города.

Огромное граффити появилось на заборе ТЭЦ-2 в Новосибирске. Авторы изображения – знаменитые городские художники. Об этом в соцсетях рассказала пресс-секретарь Сибирской генерирующей компании Ольга Алексеева.

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🌹КРАСОТА🌹 Не удержалась и выложила в обоих своих аккаунтах😊😊😊. Вот такая теплая красотка теперь живёт у нас на территории ТЭЦ-2. Хотя она давно уже жила здесь, но не показывалась нам. Оживили её знаменитая художница @marinayagoda и команда @taknado.buro с @ivanyagoda Спасибо ребятам за то, что сразу прочувствовали нашу станцию, которой к слову сказать в этом году, в ноябре исполняется 85 лет🎉 Теперь любой кто придет к нам на ТЭЦ-2 будут видеть нашу нежную красотку. Спасибо нашим художникам и ждём в гости наших жителей. Очень надеемся, что в скором времени разрешат возобновить экскурсии на станции и каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с нашей дамой😊

Публикация от Olga Alexeeva (@olga_energetic)

Над граффити работали Марина Ягода и её супруг Иван Ягода.

«Вот такая теплая красотка теперь живёт у нас на территории ТЭЦ-2. Хотя она давно уже жила здесь, но не показывалась нам», – написала Ольга в своём Instagram.

Пресс-секретарь также отметила, что надеется на то, что скоро и новосибирцы смогут полюбоваться граффити.

«Спасибо нашим художникам и ждём в гости наших жителей. Очень надеемся, что в скором времени разрешат возобновить экскурсии на станции и каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с нашей дамой», – добавила Ольга.

Это далеко не первая работа Марины Ягоды и её команды. Летом художники разрисовали два трамвая в яркие цвета, которые символизируют молодость и свершения. Помимо этого, по всему городу десятки интересных работ новосибирских граффитистов.

Напомним, Иван Ягода запустил сбор денег на то, чтобы расписать городской трамвай символикой ХК «Сибирь».

Автор:
Денис Калин

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Теги

художники
новосибирск
граффити

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