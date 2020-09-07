«Целоваться со мной можно!»: Лолита Милявская переболела коронавирусом

Фотографии из аккаунта lolitamilyavskaya социальной сети Instagram

Артистка записала видеообращение; Милявская заявила, что переболела коронавирусом.

Лолита Милявская опубликовала видеообращение в своём аккаунте Instagram. Артистка сообщила подписчикам, что сделала стрижку и переболела коронавирусом.

Милявская решилась на преображение ради концерта, который, по её словам, всё же состоится на этой неделе.

Певица отметила, что опечалена ранним закрытием продажи билетов из-за пандемии коронавируса. Согласно действующим правилам, зал должен быть заполнен только наполовину. Лолита также сообщила, что зрителям будут предоставляться маски.

Однако самой артистке в ближайшем будущем коронавирус не страшен, поскольку, судя по всему, она его уже перенесла.

Милявская заявила, что была удивлена, когда узнала о наличии антител к COVID-19 в её организме. Поскольку она не почувствовала, как переболела им.

«Так что, если что, целоваться со мной можно!» – пошутила Милявская.

Пользователи Сети отметили, что певица очень похорошела.

«Очень классная стрижка! Мастеру – респект»;

«Вы помолодели!» – высказались подписчики.

Напомним, 7 сентября Лолита шокировала пользователей Сети очередным эпатажным видеороликом.