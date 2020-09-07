«Целоваться со мной можно!»: Лолита Милявская переболела коронавирусом
Фотографии из аккаунта lolitamilyavskaya социальной сети Instagram
Артистка записала видеообращение; Милявская заявила, что переболела коронавирусом.
Лолита Милявская опубликовала видеообращение в своём аккаунте Instagram. Артистка сообщила подписчикам, что сделала стрижку и переболела коронавирусом.
Милявская решилась на преображение ради концерта, который, по её словам, всё же состоится на этой неделе.
Певица отметила, что опечалена ранним закрытием продажи билетов из-за пандемии коронавируса. Согласно действующим правилам, зал должен быть заполнен только наполовину. Лолита также сообщила, что зрителям будут предоставляться маски.
Однако самой артистке в ближайшем будущем коронавирус не страшен, поскольку, судя по всему, она его уже перенесла.
Милявская заявила, что была удивлена, когда узнала о наличии антител к COVID-19 в её организме. Поскольку она не почувствовала, как переболела им.
«Так что, если что, целоваться со мной можно!» – пошутила Милявская.
Пользователи Сети отметили, что певица очень похорошела.
«Очень классная стрижка! Мастеру – респект»;
«Вы помолодели!» – высказались подписчики.
Напомним, 7 сентября Лолита шокировала пользователей Сети очередным эпатажным видеороликом.
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