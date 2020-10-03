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Туроператоры помогут российским туристам сдать тесты на коронавирус со скидкой

сегодня 04:01

Фотографии с сайта pixabay.com

Россияне смогут обратиться к турагенту за помощью в сдаче ПЦР-теста на COVID-19; туроператоры помогут получить скидку при тестировании.

Сдать тест на коронавирус перед выездом за границу или по возвращению из-за рубежа теперь можно, обратившись к туроператорам, которые предлагают новые сервисы, связанные с этими процедурами. Об этом сообщили в АТОР.

Существуют два основных варианта. В первом случае туроператор договаривается с медицинскими лабораториями о специальных ценах для клиентов, позиционируя услуги как свой дополнительный сервис.

При этом агенты могут сами записать своих туристов на тест, когда возникает такая необходимость. Комиссия агентства в таком случае составляет 5 % от стоимости услуги.

Во втором случае туроператоры договариваются о предоставлении скидки при тестировании на COVID-19, а дальнейшее взаимодействие туриста с лабораторией происходит без участия агентов.

Напомним, вчера заявили о второй волне коронавируса в Новосибирской области.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

помощь
туризм
скидки
тест
коронавирус
россияне
ассоциация туроператоров

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