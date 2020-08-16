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«У меня нет детей»: сибирская Барби рассказала, чем займётся в старости

сегодня 08:59

Фото из Instagram Юлии Кригер

Модель из Новосибирска Юлия Кригер рассказала, что в старости будет водить на аттракционы свою собаку; детей у девушки пока нет.

Новосибирская модель Юлия Кригер, которую из-за необычной внешности нередко называют сибирской Барби, рассказала, чем будет заниматься в старости. Девушка намерена водить на карусели свою собаку. Об этом блондинка написала в своём instagram.

"У меня нет детей, я буду в старости катать на качелях собаку", — поделилась с подписчиками Юлия.

Модель много путешествует и тщательно следит за своей внешностью. Почти каждый день девушка публикует снимки из зарубежных стран. Впрочем, прогулки по Новосибирску с Кригер тоже случаются.

Напомним, ранее сибирячка раскрыла секрет удивительной стройности.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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