«У президента пятница – не развратница»: Песков рассказал о выходных Путина

Фото pixabay.com

Президент всё время работает; Песков назвал Путина трудоголиком и рассказал о его выходных.

Рабочий график президента Владимира Путина составлен без учёта выходных. Сотрудникам администрации Кремля выдерживать такой ритм нелегко, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, «в плане работы у Путина нет ощущения времени вообще». В связи с этим нет и понятия рабочего дня в традиционном значении, как нет и понятия выходного дня, пояснил представитель Кремля.

«Грубо говоря, у каждого нормального человека «понедельник — день тяжёлый», «пятница — развратница», а у Путина этого вообще нет. Так или иначе он всё время работает», — цитирует Пескова ТАСС.

Песков напомнил слова самого президента в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Тогда глава государства назвал некорректными его сравнения с царской особой и объяснил, что работает каждый день, а не «шапку примеряет и смотрится в зеркало». Песков отметил, что такое сравнение было «абсолютно не для красного словца».

«Так и есть», — подчеркнул он, отметив, что соответствовать трудоголику Путину бывает нелегко.

Напомним, Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент России Владимир Путин отметит свой 68-й день рождения 7 октября.