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Учёные рассказали, сколько часов коронавирус живёт на коже

сегодня 10:43

Фото pixabay.com

Корнавирус живёт на поверхности кожи человека до 9 часов; этанол убивает его за 15 секунд.

Японские учёные высчитали, как долго патогены SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV) выживают на коже человека. Об этом сообщает Док.ТВ со ссылкой на публикацию портала Oxford Academic.

«Выяснилось, что на поверхности кожи SARS-CoV-2 и IAV инактивируются быстрее, чем на других поверхностях (нержавеющая сталь / стекло / пластик). Однако время выживания для SARS-CoV-2 было значительно больше, чем для IAV. Вирус гриппа гибнет на руках в среднем за 1,82 часа, а коронавирус живёт около 9,04 часа», — говорится в исследовании.

Время выживания для SARS-CoV-2 на иных поверхностях составляет около 11,09 часа, а вируса IAV — 1,69 часа.

Учёные также отметили, что оба вируса на любых поверхностях и средах, включая слизистую среду и кожу человека, полностью уничтожаются этанолом за 15 секунд.

Напомним, ранее учёные раскрыли настоящие масштабы пандемии коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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