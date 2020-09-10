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Умирают дети и взрослые: учёные назвали причину эпидемии смертельно опасной деменции

сегодня 17:24

Фотографии с сайта pixabay.com

Наночастицы в загрязнённом воздухе являются одной из причин дисфункции клеток головного мозга; в Мехико умерли около 200 человек в возрасте от 11 месяцев до 27 лет.

Учёные обнаружили, что крошечные частицы, находящиеся в загрязнённом воздухе, могут попадать в ствол головного мозга молодых людей и вызывать нарушения, тесно связанные с болезнью Альцгеймера. Это может объяснить, почему распространение смертельно опасной деменции приняло эпидемический размах, сообщает издание The Guardian. В данный момент деменцией болеют около 30 миллионов людей по всему миру.

Наночастицы выявлены в обильных количествах у 186 людей из Мехико, по разным причинам умерших в возрасте от 11 месяцев до 27 лет. Они проникли в организм через нос или кишечник, после чего попали в кровоток и достигли мозга, где спровоцировали образование аномальных белков, характерных для нейродегенеративных заболеваний.

Отмечается, что невропатологические изменения не обнаружили у людей того же возраста, живших в менее загрязнённых районах.

В развитии когнитивных заболеваний участвуют генетические факторы, а также факторы окружающей среды, в том числе различные токсические вещества. Хотя исследователи пока не установили строгую причинно-следственную взаимосвязь между загрязнением воздуха и болезнью Альцгеймера, они называют наночастицы одной из причин дисфункции клеток головного мозга. Согласно гипотезе, одно из проявлений эффекта — нарушение походки и контроля за движениями у молодых людей.

Обнаруженные наночастицы соответствует тем, что образуются при дорожном движении, сгорании топлива и тормозного трения.

По словам учёных, исследования детей должны помочь узнать, какое влияние частицы оказывают на организм, поскольку эта группа населения ещё не сталкивалась с другими факторами, связанными с деменцией, такими как употребление алкоголя.

Напомним, 10 сентября был назван полезный напиток, спасающий от деменции.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

учёные
эпидемия
воздух
загрязнение
исследование
деменция
причины смерти

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