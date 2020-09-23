В аптеках Новосибирска появилось лекарство от коронавируса

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Препарат от коронавируса «Арепливир» поступил в продажу в Новосибирске; он стоит не меньше 12 тысяч рублей и доступен только в пяти аптеках.

В аптеках Новосибирска появился препарат «Арепливир», направленный на лечение коронавирусной инфекции. На это обратил внимание Сиб.фм, изучив сервисы по заказу и бронированию лекарств 6 октября. Согласно данным сервиса Lekvapteke, «Арепливир» есть всего в пяти аптеках города.

Аптеки, где есть лекарство, находятся в Дзержинском, Калининском, Заельцовском и Ленинском районах. Препарат стоит 12230 рублей в каждом из мест.

Ранее сообщалось, что в сентябре в московские, а позже в региональные, аптеки поступил первый российский препарат от коронавируса. Спустя некоторое время на производителя обрушилась волна критики в связи с высокой стоимостью лекарства — за упаковку в 40 таблеток придётся отдать не меньше 12230 рублей.

Позже ценой на препарат заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Вероятно, его стоимость может снизиться до 8 тысяч рублей.

Напомним, в конце сентября стали известны побочные эффекты препарата от коронавируса.