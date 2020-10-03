В Бурятии на борьбу с коронавирусом мобилизуют святого: митрополит обойдёт Улан-Удэ с иконой и мощами святителя Иннокентия

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В противостоянии с коронавирусом нельзя пренебрегать никакими мерами; Улан-Удэнская и Бурятская епархия проведёт молебен.

Улицы Улан-Удэ с иконой и мощами святителя Иннокентия объедет 11 октября митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Иннокентий является Небесным покровителем Сибири. Православные объединятся в этот день в молитве, находясь у себя дома, пояснили в епархии. Молебен вызван всплеском заболеваемости коронавирусом в Бурятии.

На три дня раньше, 8 октября, молитвы вознесут буддисты республики. Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России в этот день пройдут дополнительные молебны против COVID-19.

Напомним, 7 октября Черчесов прокомментировал угрозу заражения коронавирусом сборной РФ.