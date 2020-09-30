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В Бурятии выявили многократное превышение уровня аммиака в притоке Селенги

сегодня 22:04

Фото из открытых источников

В Бурятии выявили превышение уровня аммиака и железа в притоке Селенги; ЧП произошло в 150 км от населенного пункта Закаменск.

Превышение в несколько раз содержания аммиака, железа и фтора выявлено в реке Джида в Бурятии, куда попала технологическая вода после прорыва дамбы на участке добычи золота. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. ЧП произошло в 150 км от населенного пункта Закаменск.

5 октября в ходе проведения добычных работ на россыпи золота ручья Горхын "СП-Инвест" из-за оттаивания вечной мерзлоты произошел прорыв технологической дамбы. В результате технологическая вода из отстойника попала в реку.

"Отобраны пробы воды в реке Джида вблизи села Енгорбой ниже дамбы. По результатам исследований выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию фтора 3,1 раза, аммиака в 5,3 раза, железа в 24,3 раза. Превышений предельно допустимых концентраций по тяжелым металлам (свинец, кадмий, цинк, медь) не выявлено", — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ по региону, работы по анализу проб воды продолжаются. Также специалисты возьмут пробы еще в восьми контрольных точках реки вблизи населенных пунктов. Следственные органы по данному факту начали соответствующую проверку.

"В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия и установлено взаимодействие с органами охраны природной среды для получения результатов исследования проб воды", — сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Утром 7 октября на место вылетел глава Бурятии Алексей Цыденов, начальник ГУ МЧС России по республике Александр Марков, а также специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Джида — река на юге Бурятии, левый приток Селенги, которая, в свою очередь, является главной артерией озера Байкал.

Напомним, СК открыл уголовное дело по факту экологической катастрофы на Камчатке.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

аммиак
река
Республика Бурятия
загрязнение

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