В Горном Алтае появится первая быстрая зарядная станция для электромобилей

Фото предоставлено компанией "Россети Сибирь"

«Россети Сибирь» развивает инфраструктуру для электромобилей в регионах присутствия; в Горном Алтае появится бесплатная зарядная станция, которая будет подпитывать электромобили в несколько раз быстрее.

Новую станцию для зарядки электромобилей установят в ближайшее время вблизи аэропорта «Горно-Алтайск». Это будет первая быстрая зарядная станция в регионе.

Мощность новой станции — 100 кВт. По проекту она сможет одновременно заряжать сразу два электромобиля. В устройстве установят 2 порта зарядки: один – мощностью 50 кВт постоянного тока и второй – 43 кВт переменного. Длительность зарядки – 30-40 минут. Это в несколько раз быстрее, чем в обычных зарядных станциях для электромобилей. На таком заряде электрокар может проделать путь примерно в 200 км.

Подзарядить на новой станции можно будет любой автомобиль, работающий на электроэнергии. Станция будет совместима со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствовать международным требованиям.

Установка первой зарядной станции планируется в ноябре 2020 года, а с начала 2021 она будет запущена в эксплуатацию. В рамках пилотного проекта зарядка электромобилей будет абсолютно бесплатной.

Эксперты отмечают, что популярность электромобилей в крупных городах растёт. Автолюбителей привлекает как размер потенциальной экономической выгоды от приобретения электромобиля, так и удобства в эксплуатации и обслуживании.

«Появление зарядной инфраструктуры для электромобилей в регионе будет способствовать увеличению числа подобных машин в Республике Алтай, появлению новых коммерческих операторов на рынке, услуг каршеринга и такси на базе электрокаров», — отметил директор филиала «Россети Сибирь» в Республике Алтай Николай Шепырев.

Создание и расширение сети электрозаправочных станций входит в число приоритетных направлений работы ПАО «Россети». Компания последовательно реализует Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры с целью создания условий для внедрения автономного общественного и частного электротранспорта.